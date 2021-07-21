В Японии случилась утечка личной информации граждан, которые приобрели билеты на Олимпийские и Паралимпийские игры, информирует ТАСС.
Согласно информации агентства Kyodo, в интернет также попали личные сведения волонтеров, занимающихся организацией Игр.
В данный момент неизвестно, о какой объеме информации идет речь. Уточняется, что оргкомитет Игр начал внутреннее расследование инцидента.
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В Японии произошла утечка личных данных волонтеров и покупателей билетов на Олимпиаду
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