В Японии при уборке снега погибли более 60 человек

Министр сообщил, что правительство страны предоставит помощь для безопасной уборки снега.подчеркнул он.Мощные снегопады засыпали север Японии еще в декабре 2020-го. Они не раз вызывали перебои в транспортном движении и нарушали работу коммунального хозяйства. Сообщается, что большая часть погибших при расчистке снега – пожилые люди. Многие из них погибали под снежными завалами или падали с крыш своих домов, пытаясь очистить их от снега самостоятельно.