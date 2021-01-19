Более 60 человек погибли при расчистке заваленных снегом домов. Число жертв превысило предыдущий антирекорд, установленный зимой 2017–2018 годов. Об этом заявил министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма страны Кадзуёси Акаба, пишет ТАСС.
Министр сообщил, что правительство страны предоставит помощь для безопасной уборки снега. «Мы крайне озабочены рекордным числом погибших при расчистке», – подчеркнул он.
Мощные снегопады засыпали север Японии еще в декабре 2020-го. Они не раз вызывали перебои в транспортном движении и нарушали работу коммунального хозяйства. Сообщается, что большая часть погибших при расчистке снега – пожилые люди. Многие из них погибали под снежными завалами или падали с крыш своих домов, пытаясь очистить их от снега самостоятельно.
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В Японии при уборке снега погибли более 60 человек
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Фото: РЕЙТЕР