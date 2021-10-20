SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.84
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В Японии после извержения вулкана столб пепла поднялся на высоту 3,5 км

В Японии после извержения вулкана столб пепла поднялся на высоту 3,5 км

Столб пепла после извержения вулкана Асо в юго-западной японской префектуре Кумамото на острове Кюсю поднялся на высоту 3,5 тысячи метров, передает ТАСС.


По данным национального метеорологического управления страны, в радиусе 1,3 тысячи километров от кратера произошел выброс крупных пород и пирокластических потоков – смеси из газов, пепла и обломков пород. В настоящий момент информации о пострадавших и разрушениях нет. Также не поступали данные о влиянии извержения на авиасообщение, аэропорт Кумамото работает в обычном режиме.

В агентстве Kyodo сообщили, что спасатели эвакуировали со склонов вулкана 11 человек, находившихся в данном районе во время извержения. Сведения о возможных травмах, полученных ими, не поступали. Ранее четыре человека смогли успешно спуститься с одного из склонов.

Отмечается, что метеорологическое управление выпустило предупреждение о повышении уровня опасности со второго до третьего по пятибалльной шкале. К вулкану нельзя приближаться на расстояние менее 2 тысяч метров. Заместитель генерального секретаря кабинета министров Ёсихико Исодзаки на пресс-конференции в Токио подчеркнул, что власти занимаются сбором данных о сложившейся ситуации. Кроме того, при канцелярии премьера создан кризисный штаб.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы