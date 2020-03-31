В Японии оправдали медсестру, отсидевшую 12 лет за убийство пациента

В Японии оправдали бывшую медсестру Мику Нисияму, которая была осуждена на 12 лет за убийство пациента, сообщает японское общественное телевидение.





В 2005 году суд признал Нисияму виновной в предумышленном убийстве 72-летнего пациента и приговорил к 12 годам тюремного заключения. Обвинение настаивало на том, что медработник отключила пациента от систем жизнеобеспечения, что привело к смерти.

Женщина сначала признала свою вину, но затем отказалась от показаний. Адвокаты дважды пытались оспорить решение суда, пишет ТАСС, но пересмотр дела начался только после ее освобождения в 2017 году.

В ходе нового разбирательства суд постановил, что смерть пациента наступила в результате естественных причин и в действиях медсестры не было преступного умысла.

Фото: pixabay