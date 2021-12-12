В Японии обнаружили связь между уровнем смертности от COVID-19 и генетикой

Ученые японского государственного Института естественных наук (Рикэн) считают, что невысокая смертность от COVID-19 в Японии по сравнению с европейскими странами и США связан в том числе с генетикой самих японцев. Это следует из проведенного ими исследования.Специалисты Рикэн уточнили, что у людей есть два типа адаптивных иммунных систем, которые отражают патогены на основе "воспоминаний" о прошлых заражениях сезонными коронавирусами (группа вирусов, в которую входят вирусы, вызывающие простуду, ближневосточный респираторный синдром (MERS) и тяжелый острый респираторный синдром (SARS). Природные антитела в такой ситуации работают как первая линия защиты от патогенов. Когда вирус попадает в организм срабатывает другой защитный механизм: он является сильным иммунным ответом Т-клеток внутри лейкоцитов, которые ликвидируют инфицированные клетки.Ключом к предотвращению серьезных случаев заболевания COVID-19 являются активированные Т-клетки, для чего требуется лейкоцитарный антиген человека (HLA). Такой набор генов помогает Т-клеткам обнаружить инфицированные клетки, чтобы уничтожить их. Человеческое тело содержит десятки тысяч HLA, и каждый человек имеет несколько типов HLA, которые наследуются генетически.Ученые из Рикэн изучили молекулу HLA-A24, которая обнаруживается примерно у 60% жителей Японии и только у 10-20% людей в Европе и США. После чего они проанализировали спайковый белок вируса, вызывающего COVID-19, и идентифицировали антигенный компонент, или эпитоп QYI, который воздействует на HLA-A24, запуская процесс активации Т-клеток и их размножения. По сути, он дает сигнал иммунной системе, что есть вирус, с которым нужно бороться.Команда японских специалистов также выявила, что такой же эпитоп существует и в сезонных коронавирусах. Эксперты считают, что это подтверждает присутствия на молекулярном уровне перекрестного иммунитета против обычных коронавирусов и вируса, вызываемого COVID-19.За последние 24 часа в Японии было выявлено 120 новых случаев заражения коронавирусом, смертей зафиксировано не было.Всего за весь период пандемии в стране выявили 1,72 млн заражений, а также около 18,3 тысячи смертей.