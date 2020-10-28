О том, что комитет по контролю за атомной энергетикой Японии подвергся кибернетической атаке, 28 октября сообщила телерадиокомпания NHK.
Уточняется, что из-за произошедшего главный атомный регулятор Японии временно отключил внешние подключения к своим серверам и возможность получения электронной почты.
Как пишет ТАСС, сейчас специалисты выясняют обстоятельства инцидента и проверяют, похитили ли неизвестные какую-либо информацию.
Фото: pixabay.com
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В Японии неизвестные совершили кибератаку на главный атомный регулятор страны
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