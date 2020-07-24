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  2. В Японии начали разработку вакцины от коронавируса для выработки антител в носу

В Японии начали разработку вакцины от коронавируса для выработки антител в носу

Японские ученые приступили к разработке вакцины от коронавируса, которая должна помочь вырабатывать антитела в задней части носовой полости и будет вводиться через нос, сообщает телеканал NHK. Медики полагают, что такой способ вакцинации будет более эффективным.


Работа ведется в университете Китасато в Токио. Вакцина состоит из микроскопических игольчатых молекул, которые при вдыхании проникают в слизистую оболочку и вызывают реакцию иммунной системы, передает ТАСС.

Антитела должны создаваться в задней части носовой полости, через которую вирус чаще всего и проникает в организм человека. Ученые говорят, что такой способ вакцинирования может оказаться более эффективным, чем традиционная инъекция в кровь.

Ожидается, что в ближайшее время начнется испытание вакцины на животных.

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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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