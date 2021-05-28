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В Японии начали разбор инцидента с участием судна "Амур"

Сегодня Комитет по транспортной безопасности Японии приступил к разбору причин столкновения российского траулера "Амур" с японской рыболовной шхуной "Хокко-мару 8" у берегов Хоккайдо, информирует ТАСС.


– Мы подтверждаем, что такое расследование началось. У нас на данный момент нет информации, как долго оно может продлиться, – сказали в отделе береговой охраны Японии в Момбэцу.

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 Согласно информации агентства Kyodo, 28 мая специалисты планируют изучить корпус "Амура". Отмечается, что 27 мая похожая процедура была проведена в отношении японской рыболовной шхуны.

– Наши сотрудники не планируют проводить расследование для установления виновных, а намерены лишь поговорить с капитаном российского судна для выяснения причин произошедшего, – сообщили в Комитете по транспортной безопасности Японии.

По данным комитета, этот "разговор может состояться с завтрашнего дня".

В генеральном консульстве РФ в Саппоро уточнили, что судно "Амур" на добровольной основе продолжает оставаться в Момбэцу до окончания разбора инцидента. Сам траулер и его экипаж официально не задержаны.

Фото: Kyodo via Reuters Connect
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