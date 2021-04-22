Такую возможность рассматривает правительство Японии. Ввести режим чрезвычайной ситуации могут в Токио и префектурах Осака, Киото, Хёго, пишет ТАСС.
Как сообщило агентство Kyodo со ссылкой на свои источники, японский кабмин на время ЧС планирует запретить проведение мероприятий с присутствием зрителей и попросить владельцев питейных заведений приостановить работу.
В ряде регионов Японии уже вводили ЧС в начале года.
С начала распространения коронавируса на территории страны им заразились свыше 550 тысяч человек, более 9,8 тысячи пациентов умерли.
Фото: pixabay.com
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В Японии могут ввести локальные режимы ЧС из-за коронавируса с 25 апреля по 11 мая
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