В Японии крепкий алкоголь официально признали дезинфицирующим средством

Японское министерство здравоохранения, труда и благосостояния признало крепкие алкогольные напитки дезинфицирующим средством, сообщает Японское общественное телевидение.





Речь идет об алкоголе крепостью от 70% и выше. Он рекомендован как средство дезинфекции, прежде всего в медучреждениях, которые столкнулись с нехваткой таких средств на фоне пандемии коронавируса, пишет ТАСС.

В домашних условиях медики, как и прежде, советуют тщательно мыть руки.

В Японии, по последним данным, число случаев заражения новым коронавирусом достигло 8,1 тыс., скончались 150 человек.

Фото: pixabay