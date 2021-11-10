В Японии Кисиду переизбрали на пост премьера

За кандидатуру Кисиды проголосовали 297 депутатов. Его переизбрание было прогнозируемым, потому как ЛДП удерживает большинство в парламенте.Напомним, что Кисида стал главой правительства еще в начале октября, но уже через десять дней нижняя палата парламента была распущена в связи с истечением срока полномочий. 31 октября состоялись выборы ее нового состава. ЛДП на них одержала победу, получив 261 место в парламенте и сформировав абсолютное большинство.