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В Японии Кисиду переизбрали на пост премьера

Нижняя палата японского парламента избрала главу правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Фумио Кисиду 101-м премьер-министром Японии, передает ТАСС


За кандидатуру Кисиды проголосовали 297 депутатов. Его переизбрание было прогнозируемым, потому как ЛДП удерживает большинство в парламенте. 

Напомним, что Кисида стал главой правительства еще в начале октября, но уже через десять дней нижняя палата парламента была распущена в связи с истечением срока полномочий. 31 октября состоялись выборы ее нового состава. ЛДП на них одержала победу, получив 261 место в парламенте и сформировав абсолютное большинство.
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Фото: РЕЙТЕР
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