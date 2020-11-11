Рестораны и пабы в Японии разоряются рекордными темпами. Об этом сообщает японская телерадиокомпания NHK со ссылкой на исследование компании Tokyo Shoko Research.
По данным исследования, в период с января по октябрь 2020 года заявления о банкротстве подали 730 японских заведений общественного питания.
В Японии в 2011 году уже было зафиксировано около 800 случаев банкротства заведений общепита. Тогда это было связано с ядерной аварией на «Фукусиме».
Однако, как сообщает компания Tokyo Shoko Research, в нынешнем году это число будет выше. По словам экспертов, экономика страны восстанавливается не такими быстрыми темпами, как ожидалось, а эффект от поддержки со стороны общественных институтов уже идет на убыль.
По данным Reuters, в Японии подтверждено свыше 11 тыс. случаев COVID-19. На сегодняшний день с начала пандемии скончались 1864 человека, более 98,9 тыс. выздоровели.
Фото: pixabay.com
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В Японии из-за пандемии рекордно увеличилось банкротство ресторанов и пабов
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