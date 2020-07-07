В Японии из-за ливней почти 1,3 миллиона человек рекомендовали эвакуироваться

Меры введены в отношении некоторых районов в префектурах Кумамото, Нагасаки, Оита и Фукуока. Ранее была информация, что власти рекомендовали 200 тысячам человек оставить дома и перебраться в эвакуационные центры.Дожди на Кюсю идут уже третий день. В некоторых регионах там за последние сутки выпало более 200 мм осадков, что стало причиной масштабного разлива рек и подтоплений жилых домов. Наиболее пострадала префектура Кумамото. Министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии 7 июля распорядилось послать на Кюсю 100 тысяч продуктовых наборов для помощи местным жителям.По заявлению генерального секретаря кабинета Ёсихидэ Суга, жертвами стихии стали 52 человека, 14 считаются пропавшими без вести. Без света остаются около 6 тысяч домов, а также 22 больницы.В зону стихийного бедствия отправилось около 10 тысяч военнослужащих наземных Сил самообороны, которые помогают местным спасательным службам. Все эвакуационные центры, где разместятся местные жители, будут организованы в соответствии с необходимыми мерами предосторожности из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавируса.