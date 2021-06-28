В Японии грузовик сбил группу школьников – трое детей погибли

Иллюстративное фото

В ДТП погибли двое школьников. Трое ребят в возрасте 6–10 лет были травмированы.В результате происшествия двое школьников погибли. Трое детей в возрасте от шести до десяти лет получили травмы.Авария случилась на проселочной дороге, которая не была отделена тротуаром. Водитель грузовика задержан, он подозревается в неосторожном вождении, которое повлекло за собой смерть людей.