В Японии более 50 человек стали жертвами ливней

52 человека погибли в результате сильных ливней, обрушившихся на юго-западный японский остров Кюсю. 14 человек числятся пропавшими без вести.





Из-за стихии около 6,5 тыс. домов остались без электричества, сообщает энергетическая компания Kyushu Electric Power.





На острове Кюсю из-за ливней перекрыто несколько скоростных автомобильных и железнодорожных дорог, передает ТАСС. В общей сложности уже около 1,3 млн человек получили рекомендацию эвакуироваться из своих домов.





В зону стихийного бедствия на помощь спасателям направлено около 10 тыс. военнослужащих.