В Японии автомобиль въехал в группу детей

В четверг автомобиль въехал в группу родителей с детьми в японской префектуре Окаяма, пишет ТАСС.
Ка сообщает телеканал NHK, происшествие случилось в городе Содзя. По данным правоохранителей, транспортное средство наехало на двух родителей с двумя детьми дошкольного возраста, когда те находились на регулируемом пешеходном переходе. Очевидцы ДТП отмечают, что в момент инцидента родители с детьми переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Все пострадавшие доставлены в медучреждение. В данный момент один взрослый и один ребенок находятся в тяжелом состоянии без сознания.
64-летний водитель легкового автомобиля, наехавшего на людей, задержан на месте. Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства инцидента.
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