В Японии 39 человек умерли после прививок Pfizer и BioNTech

По данным министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны, возраст умерших – от 20 до 90 лет. Случившиеся инциденты, как считают эксперты японского минздрава, пока не дают оснований для серьезных опасений по поводу качества вакцины Pfizer.После прививок были зафиксированы также 107 случаев сильных аллергических реакций, но их удалось снять медикаментозным путем. После второй дозы примерно у 30% вакцинированных наблюдалось временное повышение температуры.Пока в Японии используется только вакцина Pfizer, которая, по данным исследований, эффективна в отношении всех восьми зафиксированных в стране штаммов коронавируса, включая британский и индийский. Вакцинация в Японии началась в середине февраля. К этому моменту иммунизацию полностью завершили только 1,2 млн из 4,8 млн медицинских работников (около 1% населения). 12 апреля началась также вакцинация 36 млн жителей страны в возрасте старше 65 лет. Правительство Японии обещает нарастить темпы вакцинации до миллиона доз в день, чтобы сделать прививки всем желающим этой возрастной категории к концу июля.