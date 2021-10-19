В январе – сентябре в Беларуси построили более 36 тысяч новых квартир

В Белстате рассказали, что в эксплуатацию введена 3071 тысяча квадратных метров общей площади жилья. При этом для граждан, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1277 тысяч квадратных метров общей площади (это 41,6% от общего объема введенного жилья). В комитете подчеркнули, что из этих 1277 тысяч с использованием господдержки построено 950,6 тысячи квадратных метров.Есть и статистика по многодетным семьям: для них ввели 683,8 тысячи квадратных метров общей площади жилья.Весомая доля приходится на сельские населенные пункты. Там в эксплуатацию введено 859,5 тысячи квадратных метров общей площади жилья, или 28% от общего ввода по Беларуси.