В январе – сентябре МТЗ нарастил экспорт на треть

Продажи в дальнее зарубежье возросли на 26,7%, в Россию – на 12,7%, в иные страны СНГ– на 71,9%. Всего экспортировано продукции на сумму по меньшей мере 480 млн долларов.В январе –сентябре завод сработал с положительным сальдо внешней торговли в размере, превышающем 320 млн долларов (на такую сумму продали больше, чем закупили). Рентабельность продаж достигла отметки в 13,6%.