В январе – сентябре дефицит республиканского бюджета Беларуси составил 1,1 млрд рублей

Дефицит республиканского бюджета Беларуси за первые девять месяцев текущего года составил 1,1 млрд рублей. Такие данные приведены на сайте Министерства финансов.
Доходы республиканского бюджета сложились на уровне 19,7 млрд рублей, или 81,6% уточненного годового плана.
Поступление НДС – 10,8 млрд рублей (76,7%), налога на прибыль – 3 млрд рублей (82,6%). Акцизы поступили в сумме 2,6 млрд рублей (77,6%). Доходы от внешнеэкономической деятельности достигли отметки 3,7 млрд рублей, или 90,6%.
Расходы республиканского бюджета составили 20,8 млрд рублей, или 69% уточненного годового плана.
На общегосударственную деятельность направлено 8,5 млрд рублей (64,3%), на финансирование национальной экономики – 4,7 млрд рублей (68%), социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 15,2 млрд рублей (73,3%).
Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за первые девять месяцев текущего года сложился в сумме 0,2 млрд рублей. Доходы равны 46,5 млрд рублей (78,6% уточненного годового плана), расходы – 46,3 млрд рублей (71,2%).
Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,3 млрд рублей (поступления – 14,3 млрд рублей, расходы – 14 млрд рублей).
На 1 октября задолженность по налогам и сборам составляла 180,1 млн рублей.
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