В январе – октябре внешний госдолг Беларуси уменьшился на 1,6% до 18,3 млрд долларов

В январе – октябре 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 1065,5 млн долларов, в том числе 857,1 млн долларов – Правительства России, 163,5 млн долларов – МБРР, 20 млн долларов – Фонда международного развития ОПЕК, 14,9 млн долларов – Экспортно-импортного банка Китая, 10 млн долларов – ЕБРР и СИБ.Погашение внешнего государственного долга в январе – октябре 2021 года составило 1451,1 млн долларов, из которых 638,8 млн долларов – Правительства и банков России, 406,9 млн долларов – банков Китая, 276,6 млн долларов – ЕФСР, 121,6 млн долларов – МБРР, 6,5 млн долларов – ЕБРР и СИБ, 0,7 млн долларов – Товарно-кредитной корпорации США.Государственный долг Беларуси на 1 ноября составил 55,3 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом года на 2,5 млрд рублей, или на 4,3%.Внутренний государственный долг по состоянию на 1 ноября составил 11 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,2 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 11,8%.В январе – октябре размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 937,5 млн долларов и 191 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 198,9 млн долларов и 145 млн рублей.