В январе – октябре профицит республиканского бюджета Беларуси составил 0,3 млрд рублей

Профицит республиканского бюджета Беларуси за первые десять месяцев текущего года составил 0,3 млрд рублей. Такие данные приведены на сайте Министерства финансов.
Доходы республиканского бюджета сложились на уровне 23,2 млрд рублей, или 95,8% уточненного годового плана.
Поступление НДС достигло отметки в 12,9 млрд рублей (91,2%), налога на прибыль – 4,2 млрд рублей (117,2%). Акцизы поступили в сумме 2,9 млрд рублей (85,2%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 4,1 млрд рублей, или 100,9%.
Расходы республиканского бюджета сложились на уровне 22,9 млрд рублей, или 75,2% уточненного годового плана.
На общегосударственную деятельность направлено 9,2 млрд рублей (69,3%), на финансирование национальной экономики – 5,3 млрд рублей (73,6%), социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 16,9 млрд рублей (80,9%).
Профицит бюджета сектора государственного управления за первые десять месяцев текущего года сложился в сумме 2,5 млрд рублей. Доходы равны 54 млрд рублей (90,7% уточненного годового плана), расходы – 51,5 млрд рублей (78,4%).
Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения сложился на уровне 0,3 млрд рублей (поступления – 16 млрд рублей, расходы – 15,7 млрд рублей).
На 1 ноября задолженность по налогам и сборам составляет 257,7 млн рублей.
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