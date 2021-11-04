В январе – октябре экспортные перевозки грузов по БЖД возросли более чем на 8%

Кроме того, за первые десять месяцев 2021 года на 3,9% увеличился объем погрузки грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 71,2 млн т. В БЖД уточнили, что вырос объем погрузки химических и минеральных удобрений, нефтепродуктов, цемента, промсырья, каменного угля, зерна, химикатов.Тарифный грузооборот возрос на 4,3% и достиг отметки в 36,6 млрд тарифных т·км.