SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.46
EUR: 2.84
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В январе – октябре экспортные перевозки грузов по БЖД возросли более чем на 8%

В январе – октябре экспортные перевозки грузов по БЖД возросли более чем на 8%

Согласно оперативным данным, за первые десять месяцев нынешнего года Белорусская железная дорога перевезла на 2,5% больше грузов (или 105,6 млн т), чем за аналогичный период 2020 года. Экспорт возрос на 8,8% и достиг 41,4 млн т. Такая информация размещена на сайте БЖД.


Кроме того, за первые десять месяцев 2021 года на 3,9% увеличился объем погрузки грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 71,2 млн т. В БЖД уточнили, что вырос объем погрузки химических и минеральных удобрений, нефтепродуктов, цемента, промсырья, каменного угля, зерна, химикатов.

Тарифный грузооборот возрос на 4,3% и достиг отметки в 36,6 млрд тарифных т·км.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Павел БОГУШ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы