В январе – октябре экспорт белорусского продовольствия вырос на 14,1%

Отмечается, что белорусское продовольствие в январе – октябре экспортировалось в 106 государств. Наращивание поставок фиксировалось почти по всем регионам. Экспорт в страны СНГ, в том числе в Россию, возрос на 10,4%, в страны Азии и Океании – на 33,4%, ЕС – на 41,4%, Америки и Карибского бассейна – на 56,5%, страны Африки – на 9,7%. Экспорт продовольствия в Китай увеличился на 32,9%. Таким образом, поставки в страны дальнего зарубежья по сравнению с аналогичным периодом минувшего года возросли на 38,3%.Экспорт молока и молокопродуктов увеличился на 8,9%, а поставки говядины – на 16,5%. Также наблюдается наращивание экспорта колбасных изделий – на 34%, рыбы и рыбной продукции – на 25,2%, яиц – на 35,8% и картофеля – на 57%. Экспорт масла рапсового увеличился на 79,3%.