Беларусь в январе – октябре текущего года снизила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 13,9% –до $ 29,9 млрд. Такой вывод делает БЕЛТА на основе статистики Нацбанка.
Фото носит иллюстративный характер
Внешнеторговый оборот товаров и услуг за вышеуказанный период составил $ 57,9 млрд. Это на 15,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом отмечается, что импорт в январе – октябре снизился на 18% – до $ 28,1 млрд. Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось на уровне $ 1,8 млрд (в январе – октябре 2019-го положительное сальдо составило $ 454 млн).
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В январе – октябре экспорт товаров и услуг Беларуси снизился почти на 14%
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Фото: Александр КУШНЕР