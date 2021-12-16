В январе – ноябре транспортные предприятия Беларуси перевезли 354,3 млн т грузов

В январе –ноябре грузооборот составил 109,2 млрд тонна-километров, или 97,2% к аналогичному периоду прошлого года.Пассажирооборот составил 18 700,2 млн пассажиро-километров, или 111,7% к соответствующему периоду минувшего года. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1418 млн человек, или 95,8% к такому же периоду 2020 года.