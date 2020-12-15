В январе – ноябре производство сельхозпродукции в Беларуси увеличилось на 4,9%

В комитете отметили, что в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 18 млрд рублей. В сопоставимых ценах это на 7,1% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы в живом весе 1697 тысяч тонн (это на 3% больше, чем в январе – ноябре 2019-го), молока – 7138,8 тыс. тонн (на 5,1% больше).В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы в живом весе составило 1631,7 тыс. тонн и по сравнению с январем – ноябрем 2019-го увеличилось на 3,5%, молока произведено 6895,7 тыс. тонн (на 5,7% больше).В комитете добавили:Также сообщается, что в текущем году сельскохозяйственные организации заготовили 14,4 млн тонн кормовых единиц. Это на 16,8% больше, чем в 2019 году.