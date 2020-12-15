За январь –ноябрь 2020-го в хозяйствах всех категорий производство сельхозпродукции в текущих ценах составило 21,7 млрд рублей и увеличилось по сравнению с январем – ноябрем 2019-го в сопоставимых ценах на 4,9%. Об этом сообщается на официальном сайте Национального статистического комитета.
В комитете отметили, что в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 18 млрд рублей. В сопоставимых ценах это на 7,1% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы в живом весе 1697 тысяч тонн (это на 3% больше, чем в январе – ноябре 2019-го), молока – 7138,8 тыс. тонн (на 5,1% больше).
В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы в живом весе составило 1631,7 тыс. тонн и по сравнению с январем – ноябрем 2019-го увеличилось на 3,5%, молока произведено 6895,7 тыс. тонн (на 5,7% больше).
В комитете добавили: «На 1 декабря 2020 года в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн голов крупного рогатого скота, или 99,95% к уровню 1 декабря 2019 года. <…> Численность свиней составила 2,6 млн голов, что на 2% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года».
Также сообщается, что в текущем году сельскохозяйственные организации заготовили 14,4 млн тонн кормовых единиц. Это на 16,8% больше, чем в 2019 году.
Опубликовано:
663
В январе – ноябре производство сельхозпродукции в Беларуси увеличилось на 4,9%
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: САЗОНОВ Андрей