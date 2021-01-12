Беларусь в январе –ноябре 2020 года снизила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 12,8% до $ 33,3 млрд. Соответствующие данные опубликованы на сайте Национального банка.
Фото из архива
За одиннадцать месяцев внешнеторговый оборот товаров и услуг составил более $ 64,5 млрд, что на 15,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В том числе импорт составил почти $ 31,3 млрд (снижение на 17,5%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось на уровне $ 1,98 млрд (в январе – ноябре 2019-го положительное сальдо было $ 233,7 млн).
Внешнеторговый оборот товаров сократился на 15,9% до $ 52,3 млрд. Экспорт товаров уменьшился на 14% до $ 25,4 млрд, импорт – на 17,6% до $ 26,9 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере $ 1,5 млрд (в январе – ноябре 2019 года сальдо было также отрицательным и составляло $ 3,1 млрд).
Внешнеторговый оборот услуг снизился на 11,7% до $ 12,2 млрд. Экспорт услуг сократился на 8,7% до $ 7,8 млрд, импорт услуг снизился на 16,8% до $ 4,4 млрд. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным в размере почти $ 3,5 млрд (в аналогичном периоде 2019 года положительное сальдо составляло $ 3,3 млрд).
Фото: БЕЛТА
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В январе – ноябре 2020 года Беларусь снизила экспорт товаров и услуг на 12,8% до $ 33,3 млрд
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