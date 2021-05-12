В январе – марте 2021 года МАРТ и исполкомы рассмотрели более 2,2 тысячи обращений насчет прав потребителей

В январе –марте 2021 года в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли и исполкомах рассмотрели 2239 тысяч обращений, связанных с нарушением прав потребителей. При этом общее число обращений по сравнению с первым кварталом 2020-го снизилось на 12 процентов. Вместе с тем выросло число обращений, поступивших в министерство и исполкомы Гомельской и Минской областей. Наибольшее число обращений рассмотрели специалисты Минского горисполкома и администраций районов Минска. А именно – 31 процент от общего числа. На долю специалистов Минской области пришлось 14 процентов вопросов, Брестской – 13 процентов, Могилевской – 11 процентов, МАРТ – 10 процентов. Такие данные озвучили sb.by в пресс-службе ведомства.
Фото из архива
– По-прежнему сферой деятельности, где права потребителей нарушаются в большей степени, остается розничная торговля, в том числе продажа товаров посредством интернет-магазинов. Так, в первом квартале 2021 года по вопросам, связанным с продажей товаров, поступило 43 процента от общего количества обращений. 30 процентов обращений касались вопросов защиты прав потребителей в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг. Еще 11 процентов – бытового обслуживания населения и услуг сервисных центров. 9 процентов касалось туристических услуг, услуг перевозчиков автомобильным транспортом, услуг связи, медицинских услуг, финансовых услуг и других. 2 процента – услуг общественного питания, 5 процентов – иных вопросов, – привели статистику в МАРТ.
В итоге рассмотрения письменных и электронных обращений в досудебном порядке потребителям возмещен материальный ущерб на сумму 115,2 тысячи рублей. Это на 14 процентов меньше, чем в январе – марте 2020-го. По неразрешенным в досудебном порядке вопросам исполкомы подали 36 исков в суд о защите прав потребителей. Для сравнения: в первом квартале прошлого года было 38 исковых заявлений.
– В целях защиты нарушенных прав потребителей составлено 86 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 73 предписания о прекращении нарушений прав потребителей. Для предупреждения нарушений прав потребителей изготовителям, продавцам, исполнителям услуг направлялись рекомендации и предупреждения, проводилась разъяснительная работа, – обратили внимание в ведомстве.
Анализ обращений по защите прав потребителей показывает, что в первом квартале 2021 года в МАРТ и исполкомах наиболее часто граждане искали правды по ряду вопросов. Среди них, в частности, нарушение сроков передачи предварительно оплаченного товара, покупка товаров ненадлежащего качества, в том числе по рекламе на телевидении, предоставление недостоверной информации о товарах, в том числе на сайтах интернет-магазинов. Возникают проблемы с невозможностью возврата товаров, приобретенных во время проведения презентаций, рекламных акций, с нарушением продавцами сегмента онлайн установленных законодательством сроков возврата денег за товар надлежащего или ненадлежащего качества. А также – с предоставлением качественной торговой услуги в рамках веденного масочного режима, качеством торгового обслуживания, расторжением заключенных договоров расширенной гарантии при приобретении технически сложных товаров бытового назначения, покупкой товаров в соцсетях и группах, создаваемых в популярных мессенджерах.
Опубликовано:
2626
В январе – марте 2021 года МАРТ и исполкомы рассмотрели более 2,2 тысячи обращений насчет прав потребителей
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter