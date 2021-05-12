В январе – марте 2021 года МАРТ и исполкомы рассмотрели более 2,2 тысячи обращений насчет прав потребителей

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– привели статистику в МАРТ.В итоге рассмотрения письменных и электронных обращений в досудебном порядке потребителям возмещен материальный ущерб на сумму 115,2 тысячи рублей. Это на 14 процентов меньше, чем в январе – марте 2020-го. По неразрешенным в досудебном порядке вопросам исполкомы подали 36 исков в суд о защите прав потребителей. Для сравнения: в первом квартале прошлого года было 38 исковых заявлений.– обратили внимание в ведомстве.Анализ обращений по защите прав потребителей показывает, что в первом квартале 2021 года в МАРТ и исполкомах наиболее часто граждане искали правды по ряду вопросов. Среди них, в частности, нарушение сроков передачи предварительно оплаченного товара, покупка товаров ненадлежащего качества, в том числе по рекламе на телевидении, предоставление недостоверной информации о товарах, в том числе на сайтах интернет-магазинов. Возникают проблемы с невозможностью возврата товаров, приобретенных во время проведения презентаций, рекламных акций, с нарушением продавцами сегмента онлайн установленных законодательством сроков возврата денег за товар надлежащего или ненадлежащего качества. А также – с предоставлением качественной торговой услуги в рамках веденного масочного режима, качеством торгового обслуживания, расторжением заключенных договоров расширенной гарантии при приобретении технически сложных товаров бытового назначения, покупкой товаров в соцсетях и группах, создаваемых в популярных мессенджерах.