В январе – мае экспорт организаций "Беллегпрома" вырос на 23%

уточняется в тексте опубликованного сообщения.В 3,6 раза возрос экспорт продукции легпрома в Италию, по меньшей мере в два раза – в США. Предприятия концерна увеличили поставки в Россию (123%), Украину (119,3%), Литву (163%), Казахстан (108,8%), Эстонию (196,5%), Бельгию (128,6%), Кыргызстан (184,4%), Нидерланды (100,2%) – всего в 41 страну.В натуральном выражении наращение экспорта наблюдается по льняным тканям на 6,1 млн долларов, корсетным изделиям – на 4,9 млн долларов, коврам – на 7,5 млн долларов, чулочно-носочным изделиям – на 2,3 млн долларов, обуви –на 1,3 млн долларов.Сальдо внешней торговли положительное – 81,5 млн долларов. Выручка и прибыль от продажи товаров увеличилась в 1,2 раза, чистая прибыль – в 4,2 раза, рентабельность продаж – на 0,7 процентных пункта и сложилась на уровне 9,9%.Рост производительности труда стал выше роста среднемесячной заработной платы на 11%.