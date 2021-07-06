Экспорт продукции организаций, входящих в концерн "Беллегпром", в январе – мае текущего года увеличился на 23,2% и сложился на уровне 176 млн долларов. Такая информация размещена на сайте концерна.
– За январь – май 2021 года предприятия концерна "Беллегпром" произвели продукции на сумму $ 271 млн, или 104,5% к соответствующему периоду прошлого года. Среди лидеров – ковры и ковровые изделия (150,3%), трикотажные (103,4%) и корсетные изделия (145,1%), а также чулочно-носочные (109,3%). Экспорт составил 176 млн долларов – 123,2% к соответствующему периоду 2020 года. Более 65% произведенной продукции экспортировано в 50 стран мира, – уточняется в тексте опубликованного сообщения.
В 3,6 раза возрос экспорт продукции легпрома в Италию, по меньшей мере в два раза – в США. Предприятия концерна увеличили поставки в Россию (123%), Украину (119,3%), Литву (163%), Казахстан (108,8%), Эстонию (196,5%), Бельгию (128,6%), Кыргызстан (184,4%), Нидерланды (100,2%) – всего в 41 страну.
В натуральном выражении наращение экспорта наблюдается по льняным тканям на 6,1 млн долларов, корсетным изделиям – на 4,9 млн долларов, коврам – на 7,5 млн долларов, чулочно-носочным изделиям – на 2,3 млн долларов, обуви –на 1,3 млн долларов.
Сальдо внешней торговли положительное – 81,5 млн долларов. Выручка и прибыль от продажи товаров увеличилась в 1,2 раза, чистая прибыль – в 4,2 раза, рентабельность продаж – на 0,7 процентных пункта и сложилась на уровне 9,9%.
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В январе – мае экспорт организаций "Беллегпрома" вырос на 23%
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