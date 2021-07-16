Транспортные организации и индивидуальные предприниматели в Беларуси за январь – июнь перевезли 184,1 млн т грузов, или 98,7% к январю – июню прошлого года. Такая информация размещена на сайте Национального статистического комитета.
За указанный период грузооборот сложился на уровне 59,4 млрд тонно-километров, или 101,4% к аналогичному периоду прошлого года.
Пассажирооборот за первую половину текущего года составил 9416,7 млн пассажиро-километров, или 103,4% к аналогичному периоду ушедшего года. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 780,9 млн граждан, или 94,9% к январю – июню предыдущего года.
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В январе – июне транспортные предприятия Беларуси перевезли 184,1 млн т грузов
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