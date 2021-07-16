В январе – июне транспортные предприятия Беларуси перевезли 184,1 млн т грузов

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За указанный период грузооборот сложился на уровне 59,4 млрд тонно-километров, или 101,4% к аналогичному периоду прошлого года.Пассажирооборот за первую половину текущего года составил 9416,7 млн пассажиро-километров, или 103,4% к аналогичному периоду ушедшего года. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 780,9 млн граждан, или 94,9% к январю – июню предыдущего года.