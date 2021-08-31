В январе – июле внешний госдолг уменьшился на 1,1% – до 18,4 млрд долларов

Внешний государственный долг по состоянию на 1 августа текущего года составил 18,4 млрд долларов, снизившись с начала года на 0,2 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,1%. Актуальные данные размещены на сайте Министерства финансов.
В первые семь месяцев нынешнего года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 936,3 млн долларов, в том числе 764,4 млн долларов – правительства и банков России, 134,1 млн долларов – МБРР, 20 млн долларов – Фонда международного развития ОПЕК, 14,9 млн долларов – Экспортно-импортного банка Китая, 2,9 млн долларов – ЕБРР и СИБ.
Погашение внешнего государственного долга в рассматриваемый период текущего года сложилось на уровне 1155,6 млн долларов, из которых 450,2 млн долларов – правительства и банков России, 403,1 млн долларов – банков Китая, 238,5 млн долларов – ЕФСР, 59,9 млн долларов – МБРР, 3,2 млн долларов – ЕБРР и СИБ, 0,7 млн долларов – Товарно-кредитной корпорации США.
Государственный долг Беларуси на 1 августа текущего года составил 57,4 млрд рублей и снизился по сравнению с началом 2021 года на 0,4 млрд рублей, или на 0,6%.
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 августа сложился на уровне 11,5 млрд рублей и вырос с начала года на 1,6 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 16,4%.
В январе – июле текущего года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 799,1 млн долларов и 137 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 26,1 млн долларов и 92,2 млн рублей.
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