В январе экспорт пиломатериалов через БУТБ вырос на 27 процентов

Основные рынки сбыта – Германия, Латвия и Литва. Компании из этих стран закупили белорусскую пилопродукцию на 24,4 миллиона долларов. В число крупнейших покупателей вошли Азербайджан, Великобритания, Нидерланды, Польша, Словакия и Эстония. Наибольшим спросом у иностранных участников торгов пользовались заготовки деревянные для экспорта., – рассказали в БУТБ.В пресс-службе подчеркнули, что 3 марта 2021 года на БУТБ состоится вторая в этом году специальная торговая сессия для китайского рынка. Идет прием заявок от участников торгов, покупатели проявляют повышенный интерес.