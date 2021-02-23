По итогам биржевых торгов в январе 2021 года экспорт пиломатериалов через Белорусскую универсальную товарную биржу достиг 30,3 миллиона долларов. Это на 27 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе БУТБ.
Основные рынки сбыта – Германия, Латвия и Литва. Компании из этих стран закупили белорусскую пилопродукцию на 24,4 миллиона долларов. В число крупнейших покупателей вошли Азербайджан, Великобритания, Нидерланды, Польша, Словакия и Эстония. Наибольшим спросом у иностранных участников торгов пользовались заготовки деревянные для экспорта.
– В этом году планируется продолжить начатую в прошлом году работу по расширению географии продаж продукции деревообработки. В частности, особое внимание уделяется китайскому рынку. Для этого организована специальная торговая сессия, в рамках которой реализуются лоты пиломатериалов с доставкой товара в контейнерах до морских портов и железнодорожных станций на территории Китая. По этой схеме с начала года уже реализована пилопродукция на сумму около 2,4 миллиона долларов. Поэтому зафиксированный в январе рост экспортных показателей в определенной степени обусловлен увеличением поставок лесоматериалов в страны Азии и Северной Европы, которые раньше приобретали белорусские товары преимущественно через посредников, – рассказали в БУТБ.
В пресс-службе подчеркнули, что 3 марта 2021 года на БУТБ состоится вторая в этом году специальная торговая сессия для китайского рынка. Идет прием заявок от участников торгов, покупатели проявляют повышенный интерес.
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В январе экспорт пиломатериалов через БУТБ вырос на 27 процентов
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Фото: Дарья ТИТОВА