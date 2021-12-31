В январе бустерные прививки для детей 12–15 лет будут одобрены в США

Согласно информации газеты The New York Times, регулятор примет соответствующее решение уже на будущей неделе, 3 января. Помимо этого, врачи намерены разрешить применение бустерной дозы вакцины для детей от 5 до 11 лет с ослабленной иммунной системой.По данным федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране с начала распространения коронавирусной инфекции диагноз COVID-19 был подтвержден около 1,8 млн раз в возрастной категории от 12 до 15 лет, 246 подростков данного возраста умерли от последствий заболевания.Как передает Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, по меньшей мере 512,5 тыс. случаев заболевания COVID-19 было зафиксировано в США в декабре. Данный показатель стал рекордным суточным приростом с начала пандемии.Всего в стране коронавирусной инфекцией заразились по меньшей мере 53,7 млн человек. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 превышает 821 тыс. Страна продолжает занимать первое место в мире по этим двум показателям.