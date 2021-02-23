В январе больше всего случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в Гомельской области и Минске

В январе текущего года на территории Беларуси зарегистрировано 99 новых случаев ВИЧ-инфекции (1,05 на 100 тысяч населения) – показатель заболеваемости в 1,4 раза ниже уровня аналогичного периода 2020 года, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ).
– Больше всего случаев – 29 – зарегистрировано в Гомельской области и городе Минске, – уточнили в РЦГЭиОЗ. – В Минской области зафиксировано 18 случаев, в Могилевской – 9, в Брестской – 8, в Витебской – 6, в Гродненской – 0.
В январе 2021 года в общей структуре заболеваемости доля парентерального пути передачи ВИЧ (через кровь) составила 15,2% (15 человек), доля полового пути – 82,8% (82 человека).
– В первом месяце нынешнего года в возрастной группе 15 до 49 лет зарегистрировано 79 случаев, что составило 79,8% от общего количества, – отметили в центре. Для сравнения: за аналогичный период 2020 года был зафиксирован 121 такой случай (86,4%). По отдельным возрастным группам населения за январь 2021 года случаи ВИЧ-инфекции были распределены следующим образом: 20–29 лет – 15,1%, 30–39 лет – 36,4%, 40–49 лет – 28,3%, 50–59 лет – 12,1%, 60 лет и старше – 8,1%.
В январе 2021 года удельный вес женщин среди ВИЧ-положительных составил 47,5% (47 человек), мужчин – 52,5% (52 человека).
Согласно данным РЦГЭиОЗ, по состоянию на 1 февраля 2021 года в Беларуси проживало 22 855 человек с ВИЧ-положительным статусом. Из них в Гомельской области – 8409, в городе Минске – 5103, в Минской области – 3689, в Брестской области – 1701, в Могилевской области – 1672, в Витебской области – 1272, в Гродненской области – 990.
В Беларуси создана система, обеспечивающая максимальную доступность к консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию. Пройти добровольное тестирование, в том числе анонимное, можно в любом лечебном учреждении, располагающем процедурным кабинетом. Также в стране на базе общественных некоммерческих организаций функционируют анонимно-консультационные пункты, предоставляющие услуги по консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию для ключевых групп населения (людей, затронутых проблемой наркомании; молодежи, практикующей рискованное сексуальное поведение; работников, оказывающих сексуальные услуги за вознаграждение; мужчин, практикующих сексуальные контакты с мужчинами).
Все ВИЧ-позитивные пациенты в Республике Беларусь, состоящие на диспансерном наблюдении, получают лекарственные средства для антиретровирусной терапии бесплатно. Вовремя начав лечение и следуя всем рекомендациям врача, люди с ВИЧ могут прожить долгую и полноценную жизнь.
Фото: pixabay.com
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В январе больше всего случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в Гомельской области и Минске
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