В январе-августе реальные денежные доходы белорусов выросли на 2,9%

Реальные располагаемые денежные доходы белорусов за первые восемь месяцев текущего года составили 102,9% к уровню аналогичного периода прошлого. Такая информация размещена на сайте Национального статистического комитета.
Отмечается, что темп роста немного замедлился в сравнении с итогами января - июля, когда показатель достиг отметки в 103,1%.
В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65,3%, доходы от предпринимательской и другой деятельности, приносящей доход, - 7,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) - 22,5%, доходы от собственности и прочие доходы - 4,5%.
- Реальные располагаемые денежные доходы населения - денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги, - уточняется в сообщении.
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