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  2. В январе–августе экспорт белорусской сельхозпродукции вырос более чем на 10%

В январе–августе экспорт белорусской сельхозпродукции вырос более чем на 10%

Экспорт белорусских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья за первые восемь месяцев текущего года вырос на 10,8%, за рубеж поставлено продукции на сумму примерно 4,1 млрд долларов, информирует БЕЛТА.


– Белорусское продовольствие в январе–августе поставлялось в 99 стран мира. Увеличение поставок наблюдалось практически по всем регионам. Экспорт в страны СНГ, включая Российскую Федерацию, увеличился на 6,3%, в страны Азии и Океании – на 38,8%, ЕС – на 43%, Америки и Карибского бассейна – на 61,7%, страны Африки – на 28,6%. Экспорт продовольствия в КНР вырос на 39,7%. В целом поставки в страны дальнего зарубежья по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличились на 41,7%, –  уточнили информацию в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Поставки молока и молокопродуктов за рубеж увеличились на 6,4%, говядины – на 15,4%, колбасных изделий – на 31,2%, рыбы и рыбной продукции – на 23%, яиц – на 36,6%, картофеля – на 18,4 %, а масла рапсового – на 95,9%.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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