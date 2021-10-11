В январе–августе экспорт белорусской сельхозпродукции вырос более чем на 10%

– уточнили информацию в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.Поставки молока и молокопродуктов за рубеж увеличились на 6,4%, говядины – на 15,4%, колбасных изделий – на 31,2%, рыбы и рыбной продукции – на 23%, яиц – на 36,6%, картофеля – на 18,4 %, а масла рапсового – на 95,9%.