Соотношение средней пенсии по возрасту к начисленной среднемесячной заработной плате в январе - апреле составило 38,2%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.
- В январе - апреле этого года соотношение средней пенсии по возрасту к начисленной среднемесячной заработной плате составило 38,2%, а к средней заработной плате после уплаты налогов и взносов - 44,5%, - пояснили в ведомстве.
Средний размер пенсии по возрасту за январь - апрель текущего года составил BYN 512,42. Ее номинальный темп роста к аналогичному периоду прошлого года насчитывает 111,9%, реальный темп роста - 103,2%.
Фото: архив БЕЛТА
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В январе-апреле соотношение средней пенсии по возрасту и средней зарплаты составило 38,2%
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