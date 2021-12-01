В Якутии в первый день зимы зафиксировали 53 градуса мороза

Сегодня в селе Оймякон на востоке Якутии температура воздуха опустилась ниже 50 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на якутский Гидрометцентр.
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Как пояснили в администрации Оймякона, в селе 1 декабря освободили от занятий учеников 1-10-х классов – всего 93 ребенка.
Кроме Оймякона низкие температуры сегодня утром были зафиксированы в поселке Усть-Нера (49 градусов мороза), городе Верхоянск (48 градусов мороза), селах Оленек и Кюсюр (в обоих населенных пунктах 45 градусов мороза).
Оймякон наряду с Верхоянском вполне могут называться самой холодной точкой северного полушария Земли. Ранее здесь фиксировались температуры ниже минус 67 градусов по Цельсию.
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