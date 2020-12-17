В связи с погодными условиями в Якутии отменили занятия для учащихся 1–5 классов, сообщает телеканал «МИР24».
Фото: pixabay.com
– Температура воздуха составила минус 47 градусов. Было принято решение, что детям в этот день лучше остаться дома, – говорится в сообщении пресс-службы администрации города.
По данным синоптиков, температура воздуха достигла минус 46 градусов в населенных пунктах Покровск, Батагай и Джалинда. На один градус холоднее в Верхоянске, на два – в Амге. Столбик термометра достиг отметки в минус 50 градусов в Оймяконе.
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В Якутии из-за сильных морозов отменили занятия в младших классах
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