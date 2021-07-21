Точная цифра – 208. Общая пройденная огнем площадь составляет в регионе 1 519 431,2 га, передает ТАСС.
В пресс-службе МЧС России рассказали, что площадь активного горения составляет 2 279,15 га. Ликвидировано 14 природных пожаров на общей площади 82 165 га.
За минувшие сутки работы по тушению природных пожаров в Якутии осуществляли более 2,1 тысячи человек. На данный момент в регионе действует режим ЧС, а посещать леса запрещено с начала июля.
Также известно, что более 120 человек в Якутии обратились к медикам за помощью из-за дыма от пожаров. Больше всего таких обращений насчитывается в столице региона.
Фото: ТАСС
Опубликовано:
670
В Якутии действует более 200 природных пожаров
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter