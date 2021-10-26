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  2. В Xiaomi раскрыли главную особенность смартфона Redmi Note 11 Pro

В Xiaomi раскрыли главную особенность смартфона Redmi Note 11 Pro

В смартфон Redmi Note 11 Pro установят основную камеру высокого разрешения. Это подтвердили в Xiaomi в промоматериалах, посвященных презентации нового поколения устройств, которая пройдет уже 28 октября, передает РИА Новости.


Камера разрешением 108 Мп получит технологию объединения пикселей в группы для захвата большего числа света при съемке в условиях дефицита освещения. Отмечается, что гаджет может при прочих равных с актуальным Redmi Note 10 Pro делать гораздо более качественные фотографии.

Семейству устройств Redmi Note 11 приписываются процессоры MediaTek Dimensity, AMOLED-экраны, аудиоджек и NFC. Топовая версия с приставкой Pro получит 120-ваттную проводную зарядку.

Смартфоны Redmi Note 11 покажут уже 28 октября.
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Фото: РЕЙТЕР
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