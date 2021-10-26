В Xiaomi раскрыли главную особенность смартфона Redmi Note 11 Pro

Камера разрешением 108 Мп получит технологию объединения пикселей в группы для захвата большего числа света при съемке в условиях дефицита освещения. Отмечается, что гаджет может при прочих равных с актуальным Redmi Note 10 Pro делать гораздо более качественные фотографии.Семейству устройств Redmi Note 11 приписываются процессоры MediaTek Dimensity, AMOLED-экраны, аудиоджек и NFC. Топовая версия с приставкой Pro получит 120-ваттную проводную зарядку.Смартфоны Redmi Note 11 покажут уже 28 октября.