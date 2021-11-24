В Windows 11 найдена критическая уязвимость

Согласно информации BleepingComputer, исследователи безопасности использовали найденную уязвимость с целью создания эксплойта. С его помощью хакер, взломавший гаджет, но имеющий ограниченный доступ, может получить полный контроль над системой.Отмечается, что Microsoft попыталась закрыть проблему патчем. Однако все тем же исследователям удалось обойти и его — метод позволяет за короткое время получить необходимые разрешения.В Microsoft заявили, что тщательней подойдут к решению проблемы, прикрыв уязвимость в современных версиях Windows в ближайшие недели.