В Windows 11 найдена критическая уязвимость

В Windows 10, 11 и Server обнаружена уязвимость, из-за которой злоумышленники могут получить полный контроль над системой, пишет РИА Новости.
Согласно информации BleepingComputer, исследователи безопасности использовали найденную уязвимость с целью создания эксплойта. С его помощью хакер, взломавший гаджет, но имеющий ограниченный доступ, может получить полный контроль над системой.
Отмечается, что Microsoft попыталась закрыть проблему патчем. Однако все тем же исследователям удалось обойти и его — метод позволяет за короткое время получить необходимые разрешения.
В Microsoft заявили, что тщательней подойдут к решению проблемы, прикрыв уязвимость в современных версиях Windows в ближайшие недели.