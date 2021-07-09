В WhatsApp исчезнет особенность, которая раздражает многих

Теперь пользователи смогут делиться друг с другом фотографиями и видео без потери качества. Об этом информирует портал Wabetainfo.
С целью экономии трафика и памяти смартфона мессенджер сжимает визуальный контент. Часто из-за этого страдает его качество.
Эту проблему решат, изменив настройки качества видео и изображений. Отправляя снимок или ролик, пользователь должен будет сам выбрать качество. Ему предложат три варианта.
Автоматический предполагает, что приложение самостоятельно определяет способ сжатия. Лучшее качество обеспечит наименьшую компрессию данных, это удобно тем, кто экономит на трафике.
Функция пока доступна только пользователям бета-версии 2.21.14.16 мессенджера для Android. Остальные смогут воспользоваться новинкой, установив одно из ближайших обновлений.
Фото: pixabay.com
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