В минувшие выходные, 5 и 6 июня, в столице было задержано 27 пьяных водителей, выявлено 92 бесправника. Еще 193 человека получили штрафы за превышение скорости, сообщается в Telegram-канале столичной ГАИ.
За указанный промежуток было зарегистрировано 73 ДТП с материальным ущербом. В одной аварии пострадали два человека. За нарушение правил проезда пешеходных переходов задержан 141 водитель. Сотрудниками ГАИ также было пресечено 82 нарушения ПДД мотоциклистами.
5–6 июня 239 пешеходов нарушили ПДД, в двадцати случаях они были пьяны.
Напомним, ГАИ Минска с 7 по 11 июня проводит комплекс мероприятий «Автобус». Акция направлена на профилактику аварийности на пассажирском транспорте.
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Опубликовано:
605
В выходные в Минске задержали 27 нетрезвых водителей
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.