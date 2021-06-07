В выходные в Минске задержали 27 нетрезвых водителей

За указанный промежуток было зарегистрировано 73 ДТП с материальным ущербом. В одной аварии пострадали два человека. За нарушение правил проезда пешеходных переходов задержан 141 водитель. Сотрудниками ГАИ также было пресечено 82 нарушения ПДД мотоциклистами.5–6 июня 239 пешеходов нарушили ПДД, в двадцати случаях они были пьяны.Напомним, ГАИ Минска с 7 по 11 июня проводит комплекс мероприятий «Автобус». Акция направлена на профилактику аварийности на пассажирском транспорте.Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома