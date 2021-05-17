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В выходные в Минске случились 138 ДТП с пятью пострадавшими

За минувшие выходные, как сообщают в столичной Госавтоинспекции, зарегистрировано 138 ДТП. Известно, что травмы получили пять человек. 

Архивное фото

За два дня были задержаны 18 нетрезвых водителей, а 42 человека получили штрафы за превышение скорости. Инспекторы выявили 33 факта управления транспортными средствами бесправниками и 116 случаев нарушения правил проезда пешеходных переходов. 

Кроме того, были зафиксированы 234 случая нарушения пешеходами правил дорожного движения, в 14 случаях люди находились в состоянии алкогольного опьянения. 

Правоохранители пресекли 45 нарушений ПДД мотоциклистами.

Напомним, с 17 по 21 мая в Минске проходят профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с уязвимыми участниками дорожного движения.
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Фото: Виталий ГИЛЬ
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