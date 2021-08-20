В выходные в Минске будет усилен контроль за соблюдением ПДД

– обратили внимание в Госавтоинспекции.Также сотрудники ГАИ возьмут под контроль выполнение требований законодательства по перевозке несовершеннолетних в транспортных средствах. Милиционеры будут не только выявлять нарушения, но и помогать участникам дорожного движения.