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  2. В выходные в Минске будет усилен контроль за соблюдением ПДД

В выходные в Минске будет усилен контроль за соблюдением ПДД

В выходные ГАИ Минска усилит контроль за соблюдением участниками дорожного движения ПДД. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.


– Сотрудники ГАИ примут дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности в выходные дни. Под особый контроль попадут места массового отдыха, увеселительные заведения, объекты торговли. Основные городские магистрали отработают рейдовые группы и мотопатрули. Инспекторы уделят повышенное внимание контролю за соблюдением автолюбителями и мотоциклистами скоростных режимов, правил обгона, проезда пешеходных переходов и перекрестков, а также физическому состоянию всех участников дорожного движения, – обратили внимание в Госавтоинспекции.

Также сотрудники ГАИ возьмут под контроль выполнение требований законодательства по перевозке несовершеннолетних в транспортных средствах. Милиционеры будут не только выявлять нарушения, но и помогать участникам дорожного движения.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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