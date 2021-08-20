В выходные в Минске будет усилен контроль за соблюдением ПДД

В выходные ГАИ Минска усилит контроль за соблюдением участниками дорожного движения ПДД. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
– Сотрудники ГАИ примут дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности в выходные дни. Под особый контроль попадут места массового отдыха, увеселительные заведения, объекты торговли. Основные городские магистрали отработают рейдовые группы и мотопатрули. Инспекторы уделят повышенное внимание контролю за соблюдением автолюбителями и мотоциклистами скоростных режимов, правил обгона, проезда пешеходных переходов и перекрестков, а также физическому состоянию всех участников дорожного движения, – обратили внимание в Госавтоинспекции.
Также сотрудники ГАИ возьмут под контроль выполнение требований законодательства по перевозке несовершеннолетних в транспортных средствах. Милиционеры будут не только выявлять нарушения, но и помогать участникам дорожного движения.