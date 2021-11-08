В выходные только один пункт пропуска на границе с ЕС выполнил договоренности по оформлению фур - ГПК

За 6–7 ноября только один из десяти пунктов пропуска на границе Беларуси с ЕС выполнил договоренности по оформлению большегрузов. Это стало основной причиной скопления грузовиков перед белорусскими пунктами пропуска, уточнили в Telegram-канале Госпогранкомитета.
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«Европейскими погранпереходами пропускная способность за выходные выполнена только на 75%. Так, например, самое большое скопление транспорта зафиксировано в направлении литовского пункта пропуска "Мядининкай" (с белорусский стороны – "Каменный Лог"), где въезда в ЕС ожидало около 300 грузовиков», – отметили в ГПК.
Сообщается, что на границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек.
Госпогранкомитет опубликовал актуальную инфографику по количеству грузового транспорта перед белорусскими пунктами пропуска, выезжающего за границу. Данные представлены на утро 8 ноября.
Инфографика: ГПК