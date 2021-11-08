В выходные только один пункт пропуска на границе с ЕС выполнил договоренности по оформлению фур - ГПК

Архивное фото

Инфографика:

ГПК

«Европейскими погранпереходами пропускная способность за выходные выполнена только на 75%. Так, например, самое большое скопление транспорта зафиксировано в направлении литовского пункта пропуска "Мядининкай" (с белорусский стороны – "Каменный Лог"), где въезда в ЕС ожидало около 300 грузовиков», – отметили в ГПК.Сообщается, что на границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек.Госпогранкомитет опубликовал актуальную инфографику по количеству грузового транспорта перед белорусскими пунктами пропуска, выезжающего за границу. Данные представлены на утро 8 ноября.