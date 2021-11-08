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  2. В выходные только один пункт пропуска на границе с ЕС выполнил договоренности по оформлению фур - ГПК

В выходные только один пункт пропуска на границе с ЕС выполнил договоренности по оформлению фур - ГПК

За 6–7 ноября только один из десяти пунктов пропуска на границе Беларуси с ЕС выполнил договоренности по оформлению большегрузов. Это стало основной причиной скопления грузовиков перед белорусскими пунктами пропуска, уточнили в Telegram-канале Госпогранкомитета.

Архивное фото

«Европейскими погранпереходами пропускная способность за выходные выполнена только на 75%. Так, например, самое большое скопление транспорта зафиксировано в направлении литовского пункта пропуска "Мядининкай" (с белорусский стороны – "Каменный Лог"), где въезда в ЕС ожидало около 300 грузовиков», – отметили в ГПК.

Сообщается, что на границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек.

Госпогранкомитет опубликовал актуальную инфографику по количеству грузового транспорта перед белорусскими пунктами пропуска, выезжающего за границу. Данные представлены на утро 8 ноября.

Инфографика: ГПК
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Фото: Павел БОГУШ
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