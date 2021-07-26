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  2. В выходные сотрудники ГАИ задержали 134 водителя за нарушения при проезде пешеходных переходов

В выходные сотрудники ГАИ задержали 134 водителя за нарушения при проезде пешеходных переходов

Столичная Госавтоинспекция подвела итоги минувших выходных. О том, какие нарушения выявили милиционеры, рассказывается в Telegram-канале ГАИ Минска.

Архивное фото

  За 24 и 25 июля в столице было зарегистрировано 62 ДТП. Травмы получили 5 человек. 

За управление транспортными средствами в нетрезвом виде задержали 19 водителей, еще 108 были оштрафованы за нарушение скоростного режима.

Правоохранители также выявили и пресекли 39 случаев, когда транспортом управляли граждане, не имеющие прав, и задержали 134 автолюбителя, которые нарушили правила проезда зебры.

Что касается пешеходов, то здесь зафиксировано 220 случаев нарушений ПДД. Отмечается, что 15 нарушителей были пьяны. 

Также госавтоинспекторы пресекли 89 нарушений ПДД со стороны водителей мотоциклов. 
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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