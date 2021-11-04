В выходные ГАИ Минской области проследит за аварийно опасными участками дорог

Соседние районы обменяются экипажами дорожно-патрульной службы ГАИ. Такой способ помогает пресекать правонарушения и усилить безопасность на дорогах.Госавтоинспекция региона с 6 по 8 ноября проведет массированную отработку автодороги Р59 Логойск – Смолевичи – Марьина Горка в пределах Логойского, Смолевичского, Червенского и Пуховичского районов.Сотрудники ГАИ уделят особое внимание водителям, управляющим транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, бесправникам, нарушителям правил обгона и перевозки пассажиров (в первую очередь детей). Строго будет контролироваться, пропускают ли водители пешеходов и соблюдают ли правила сами пешеходы.Госавтоинспекция области советует водителям учитывать погоду и дорожные условия, соблюдать скоростной режим, дистанцию, правила обгона. Обязательно пристегиваться ремнями безопасности, а малолетних детей перевозить в специальных удерживающих устройствах. Пешеходам необходимо быть предельно внимательными и обозначать себя световозвращающими элементами в темное время суток.– говорится в сообщении ГАИ.